Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec NA ŻYWO 15.03.2024 r. Lechia gra o piątą wygraną z rzędu! Wynik meczu, relacja, składy drużyn

Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 1:0 (1:0)

Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec, Fortuna 1. Liga, 15.03.2024 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec, Fortuna 1. Liga, 15.03.2024: Lechia celuje w kolejne zwycięstwo

Lechia Gdańsk gra o awans do PKO Ekstraklasy i zmierzy się z kolejnym rywalem, z którym nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Na stadionie Polsat Plus Arena podejmie ostatnie w ligowej tabeli Zagłębie Sosnowiec.

Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego jesienią przegrali w Sosnowcu i to aż 2:5. To był jednak etap budowania zespołu, a do tego Biało-Zieloni kończyli mecz w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Iwana Żelizki oraz Tomasza Neugebauera. Dziś Lechia to zupełnie inny zespół, świadomy swoich możliwości, bardzo dobrze przygotowany i grający ofensywny oraz skuteczny futbol. I jeśli w tym spotkaniu zagra na swoim poziomie, to powinna sięgnąć po kolejne trzy punkty.