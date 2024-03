Lechia Gdańsk zagra o pozycję wicelidera! Potrzebmne wsparcie kibiców w meczu z Resovią. Rifet Kapić: Miejsce Lechii jest w ekstraklasie

Lechia Gdańsk będzie chciała dalej budować zwycięską serię. Zespół wygrał dwa pierwsze mecze w rundzie wiosennej, a w poniedziałek powalczy o kolejną. W przypadku zwycięstwa awansują na drugie miejsce w tabeli, które daje bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Warto, aby kibice wybrali się na mecz i wsparli drużynę.

Wyniki ułożyły się tak dla zespołu z Gdańska, że już po tej kolejce mogą wskoczyć na drugie miejsce – tuż za Arkę Gdynia – premiowane awansem do PKO Ekstraklasy. Stało się tak, bo GKS Tychy przegrał ze wspomnianą Arką, a Motor Lublin stracił dwa punkty po wyjazdowym remisie z Górnikiem Łęczna. Lechia potrzebuje zatem zwycięstwa nad Resovią, aby ten najbliższy cel zrealizować. Swoją rolę będzie miał do odegrania Rifet Kapić, który potrafi znakomicie dogrywać piłkę partnerom. Gdyby w Pruszkowie skuteczny był Tomas Bobcek, to Bośniak mógłby mieć nawet trzy asysty.

- Mam jak najlepiej wykonywać stałe fragmenty, a zadaniem Tomasa i innych zawodników jest to, aby spróbować je wykorzystać. Miejsce Lechii na pewno jest w ekstraklasie, ale każdy mecz jest trudny – powiedział Kapić.

Jest szansa, że w meczu z Resovią już na ławce rezerwowych usiądzie Luis Fernandez. To oznacza, że powrót Hiszpana do gry może być coraz bliższy. Jaka wtedy będzie rola boiskowa Kapicia? - Taka sama – odpowiada zdecydowanie Rifet. - Robię swoją robotę jak Luis, jak każdy inny. Jego powrót może nas tylko wzmocnić i nie możemy się tego doczekać.

Bośniak, z racji wieku, może być wsparciem dla swoich młodszych kolegów i pomagać im doświadczeniem. - Pod względem mentalnym zawodnicy się rozwinęli. Nasza drużyna rośnie cały czas. Na początku było nam trudno, bo przyszło dużo nowych piłkarzy i musieliśmy się poznać. Teraz już jest lepiej. Jeżeli mogę pomóc albo coś podpowiedzieć, to koledzy mogą na mnie liczyć. Od młodszych piłkarzy też się mogę czegoś nauczyć. Chciałbym być teraz dziesięć lat młodszy – powiedział Kapić z uśmiechem.

Lechia przed meczem z Resovią korzystała z materiału po meczu ze Zniczem w Pruszkowie.

- Przygotowując się do meczu z Resovią zaczęliśmy od analizy spotkania ze Zniczem. Mam nadzieję, że efekty będą widoczne. Mam na myśli 20 minut ze spotkania w Pruszkowie, kiedy byliśmy mniej obecni niż przez resztę meczu. Naszym zadaniem jest zagrać równe całe spotkanie przeciwko Resovii – mówi Szymon Grabowski, trener Lechii. - Będzie to ważne, bo zmierzymy się z drużyną, która ma bardzo dobre momenty gry, gdzie w tej rundzie potrafiła zdominować przeciwnika i wygrywać mecze. Ważne dla Resovii jest to, że w trzech meczach w tym roku nie przegrali i wydać, że zespół zimą zrobił ogromny progres jeśli chodzi o organizację gry.

Szkoleniowiec Biało-Zielonych pozytywnie podchodzi do postępów robionych przez zespół i wskazuje kierunek, w którym ma iść jego zespół. - Tomas Bobcek zdaje sobie sprawę, że w pierwszej połowie meczu ze Zniczem mógł zdobyć trzy gole, a czwartego po przerwie. Moglibyśmy się niepokoić, gdybyśmy nie stwarzali sytuacji bramkowych. Jestem zadowolony i myślę, że byliśmy pierwszym zespołem, który tak zdominował Znicza. Rywal podszedł do nas z dużym respektem, dlatego nas to buduje, bo jesteśmy inaczej postrzegani, niż w tamtej rundzie. Nie chcę, żebyśmy podchodzili do Lechii, że będziemy prezentować się inaczej z Resovią, a inaczej z Wisłą. Dwa ostatnie spotkania pokazały naszą drogę, czyli od samego początku będziemy chcieli narzucić własny styl gry – powiedział trener Lechii.

Szkoleniowiec ocenił też zimowe okienko transferowe. - Jestem zadowolony, bo jesteśmy bogatsi o jednego zawodnika. Cieszę się, że agenci innych klubów chyba śpią i nie za bardzo wnikliwie śledzili indywidualnie zawodników, bo myślę, że kilku powinno już dostać oferty z wyższych lig. Całe szczęście nie dostali, więc jestem zadowolony, że w tym składzie personalnym będziemy do końca sezonu – podsumował Grabowski.

Mecz Lechii z Resovią w Gdańsku rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18. Transmisja w Polsacie Box Go.

