Lechia Gdańsk zagra o trzecie zwycięstwo w grupie mistrzowskiej. Dziś mecz w Białymstoku z Jagiellonią

Lechia świetnie weszła do rywalizacji w grupie mistrzowskiej. Dwa mecze i dwa zwycięstwa bez straconego gola. W efekcie biało-zieloni opuścili ósme miejsce i po cichu – bez wielkich deklaracji – pną się w górę tabeli. Po rundzie zasadniczej strata do ligowego podium wynosiła sześć punktów, a dziś już cztery. I to nie tylko do trzeciego miejsca, ale też do zajmującego drugie miejsce Piasta. Oczywiście podopieczni trenera Stokowca muszą zdobyć punkt więcej od rywali, aby ich wyprzedzić, bo przy równym dorobku decyduje wyższe miejsce po fazie zasadniczej, a gdańszczanie byli na ósmej pozycji. W kontekście walki o medal przed Lechią bardzo ważny mecz w Białymstoku, bowiem w razie zwycięstwa i możliwej porażki Piasta w Warszawie z Legią, strata do zespołu z Gliwic zmniejszyłaby się już tylko do jednego punktu. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek i warto walczyć, bo rywale tracą punkty, jak chociażby Lech Poznań, który nie potrafił pokonać u siebie Pogoni Szczecin. W poprzednim sezonie Lechia miała na „Jagę” patent, jak teraz na Piasta. W czterech meczach odniosła komplet zwycięstw. W obecnych rozgrywkach w Gdańsku zremisowała, w Białymstoku przegrała, więc teraz czas na wygraną.