Lechia Gdańsk zagra sparingi z silnymi rywalami. Biało-zieloni zaczną przygotowania 7 stycznia

Lechia ma do rozegrania jeszcze dwa mecze w PKO Ekstraklasie do końca piłkarskiej jesieni na krajowych boiskach - w Białymstoku z Jagiellonią i w Gdańsku z Rakowem Częstochowa. Biało-zieloni mają już jednak plany zimowych przygotowań. Trener Piotr Stokowiec chce mieć wiosną drużynę przygotowaną jak najlepiej, aby walczyć o jak najwyższe cele w ekstraklasie oraz w Totolotku Pucharze Polski.

Piłkarze Lechii rozjadą się na zasłużone urlopy zaraz po ostatnim meczu z Rakowem. Początek przygotowań został wyznaczony na wtorek, 7 stycznia przyszłego roku. Początkowo drużyna będzie się przygotowywać w Gdańsku. Na miejscu zaplanowana jest też jedna gra kontrolna, a rywalem będzie tradycyjnie już pierwszoligowa drużyna Chojniczanki. W drugiej połowie stycznia Lechia uda się na zgrupowanie do Turcji, a a tam zaplanowanych jest aż pięć atrakcyjnych gier sparingowych. To właśnie te gry mają szlifować formę zespołu. Lechia w Turcji zmierzy się z silnymi zespołami z Rosji - Rubinem Kazań oraz Dynamem Moskwa. Kolejnym przeciwnikiem będzie niemiecka drużyna Greuther Fuerth. To właśnie w tej drużynie występował Mario Maloca, który latem wrócił do zespołu biało-zielonych. Kolejne plany sparingowe biało-zielonych, to mecz z bułgarskim zespołem Beore Stara Zagora i z drużyną czeskiej ekstraklasy - FC Slovacko. Te spotkania kontrolne i ciężka praca w Turcji mają jak najlepiej przygotować zespół Lechii do wiosennej rywalizacji na krajowych boiskach.