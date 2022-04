Lechia Gdańsk zagra towarzysko z Szachtarem Donieck. Mecz wsparcia dla Ukrainy. Na to spotkanie trzeba się wybrać Paweł Stankiewicz

Lechia Gdańsk zagra mecz charytatywny z Szachtarem Donieck na Polsat Plus Arena Gdańsk. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na akcję Gdańsk Pomaga Ukrainie. Mecz w Gdańsku jest jednym z kilku na trasie Szachtara po Europie, które odbywają się w ramach akcji „Football For Peace. Stop War in Ukraine.” Początek meczu w czwartek o godz. 19:30.