Lechia Gdańsk zagra w kwalifilkacjach Ligi Konferencji? Ma kilku rywali w walce o czwarte miejsce, ale też przewagę punktową

Polska ma cztery miejsca w kwalifikacjach europejskich pucharów. Trzy dla czołowych zespołów z Ekstraklasy oraz dla zwycięzcy Pucharu Polski. W finale krajowego pucharu zagrają jednak zespoły Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa, które ligową rywalizację ukończą na podium. To otwiera czwartej drużynie w tabeli prawo do rywalizacji w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Aktualnie czwartą pozycję zajmują piłkarze Lechii Gdańsk. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć kolejek i biało-zieloni będą bronić tego miejsca, aby spełnić swoje marzenia o grze w europejskich pucharach. Kandydatów do zajęcia czwartego miejsca jest jednak więcej, bo podopiecznych trenera Tomasza Kaczmarka wyprzedzić chcą zespoły Radomiaka, Wisły Płock i Piasta Gliwice. Po cichu myślą o tym także w Górniku Zabrze i Legii Warszawa, ale ostatnie straty punktów bardzo mocno zmniejszyły szanse tych zespołów.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach