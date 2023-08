Lechia Gdańsk zagra w piątek w nowych koszulkach. Zobaczcie jak wyglądają! Koszulkę można będzie wygrać w przerwie meczu z Podbeskidziem

Kibice Lechii musieli uzbroić się w cierpliwość. Zmiany właścicielskie w klubie, sprawiły że biało-zieloni zaczęli rozgrywki ligowe w strojach tymczasowych. To już się zmieni. W piątkowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk biało-zielonych będzie można zobaczyć już w nowych strojach. Koszulka to będzie uwielbiany przez fanów "pasiak".