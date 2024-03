Lechia Gdańsk zagra w sobotę sparing z Valmierą. Jednak bez Luisa Fernandeza i Bohdana Wjunnyka?

Lechia od zmiany właściciela intensywnie współpracuje z Valmierą. To właśnie z łotewskiego klubu trafili do Gdańska Iwan Żelizko, Rifet Kapić oraz Camilo Mena i wszyscy są kluczowymi zawodnikami w zespole Biało-Zielonych. Podczas zimowego zgrupowania w Turcji drużyna Lechii grała sparing m.in. z Valmierą i wygrała 2:1. Wówczas gole strzelili Łukasz Zjawiński i Kacper Sezonienko, a dla rywali z Łotwy samobójczą bramkę zdobył Żelizko. Valmiera poprzedni sezon zakończyła na czwartym miejscu, a w obecnym – który na Łotwie rozgrywany jest systemem wiosna-jesień – jest wiceliderem tabeli.

To świadczy o tym, że obaj nadal mogą nie być gotowi do gry w spotkaniu z Odrą Opole o punkty w Fortunie 1. Lidze. W przypadku Fernandeza oczywiście będzie to zależne od zgody lekarzy. Jeśli chodzi o Wjunnyka, to po pierwsze nadrabia duże zaległości, a po drugie wciąż w klubie czekają na dokumenty, aby napastnik z Ukrainy został potwierdzony do gry w drużynie z Gdańska.