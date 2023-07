Lechia Gdańsk zagra w sobotę sparing ze Stomilem Olsztyn. Jak trener Szymon Grabowski zestawi defensywę? Kolejne ruchy kadrowe w klubie

W dotychczasowych sparingach biało-zieloni przegrali z ekstraklasowymi zespołami Legii Warszawa 1:3 oraz Piasta Gliwice także 1:3. Kolejne spotkanie z Olimpią Elbląg zostało odwołane, bo w drużynie brakowało piłkarzy, którzy mogliby wyjść na boisko po odejściach zawodników grających w zespole w poprzednim sezonie. Teraz sytuacja nie jest o wiele lepsza. Nowy prezes Paolo Urfer działa, aby wzmocnić biało-zielonych, ale na razie do zespołu dołączył tylko Luis Fernandez. To niewątpliwie hitowy transfer, bo Lechia skusiła gwiazdę poprzedniego sezonu, ale pod względem liczebności kadra wciąż nie wygląda dobrze. Liga jednak jest tuż, tuż i trener Szymon Grabowski chce rozegrać sparing ze Stomilem. I ten mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Traugutta w sobotę bez udziału publiczności.

Łukasz Smolarow nie będzie już dyrektorem do spraw sportu w Lechii Gdańsk. Decyzją nowego właściciela zakończył swoją pracę w klubie. To pokazuje, że Mada Global będzie budować klubowe struktury po…

Jeśli do chwili sparingu ze Stomilem nie pojawią się nowi piłkarze, to największy problem będzie z zestawieniem środka obrony. Dostępny jest młody Bartosz Brylowski, a obok niego mógłby zagrać zapewne Tomasz Neugebauer. Władze Lechii jednak cały czas prowadzą rozmowy i dążą do wzmocnienia składu. Problemem jest brak czasu, bo już za tydzień zacznie się nowy sezon w Fortunie I Lidze.

Kto może trafić do zespołu biało-zielonych? Kandydatami są defensorzy z Wisły Płock – Steve Kapuadi i Kristian Vallo. Ten pierwszy to środkowy obrońca, a drugi to zawodnik, który może grać na prawej obronie albo wahadle. Lechia złożyła ofertę transferu, a podobno za Kapuadiego najwyższą spośród zainteresowanych klubów. Ponadto w zespole biało-zielonych ostatecznie ma zostać Michał Szczepański, a władze klubu są też blisko porozumienia z Conrado. Lechię opuszczają za to Mario Maloca, z którym kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron oraz Maciej Gajos. Ten ostatni na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do wicemistrza Indonezji, Persii Jakarta.