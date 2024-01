Lechia Gdańsk zagra w Turcji sześć sparingów. Przed zespołem długie zgrupowanie w Larze i powrót tydzień przed startem Fortuny 1. Ligi

Skąd takie pomysł? W Turcji z pewnością drużyna będzie miała lepsze warunki do treningów, a celem jest jak najlepsze przygotowanie i gra o awans do PKO Ekstraklasy. Po rundzie jesiennej Biało-Zieloni zajmują czwarte miejsce i tracą dwa punkty do prowadzących zespołów Arki Gdynia i GKS Tychy. Praca trzytygodniowa w Turcji ma pomóc drużynie bardziej się skonsolidować i jeszcze lepiej dopracować wiele piłkarskich elementów. Zwłaszcza, że przed startem sezonu zespół był w budowie i wówczas do gry przystąpił z marszu, a więc bez żadnego zgrupowania. Z zespołem do Lary uda się także Luis Fernandez, aby przygotować się jak najlepiej i wrócić do gry po kontuzji już na pierwszy mecz z Wisłą Płock w Gdańsku.