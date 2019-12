Lechia Gdańsk zagra z Piastem Gliwice o półfinał Totolotka Pucharu Polski. Biało-zieloni u siebie podejmą mistrzów Polski

Przez ponad pięć lat los nie sprzyjał Lechii, która mecze w Totolotku Pucharze Polski grała na wyjazdach. To się zmieniło w poprzedniej rundzie, kiedy biało-zieloni w Gdańsku walczyli o awans z Zagłębiem Lubin i po trudnym boju zwyciężyli 3:2. Teraz los znowu wskazał gdańszczan jako gospodarza meczu z Piastem i będzie to jedyna para ekstraklasowa w walce o półfinał Totolotka Pucharu Polski.

Lechia w tym sezonie to nie jest ulubiony rywal Piasta. Oba zespoły rywalizowały ze sobą dwukrotnie w Gliwicach i za każdym razem lepsi byli biało-zieloni. Lechia najpierw wygrała z Piastem mecz o Superpuchar Polski, a następnie zwyciężyła w spotkaniu ligowym.

- Najważniejsze, że nadal jesteśmy w grze po bardzo ciężkim meczu z Zagłębiem. W tych rozgrywkach nie ma łatwych spotkań. Można się bardzo oszukać, jeśli zacznie się wybierać rywali. Wyjazdy do zespołów z pierwszej ligi też mogą być trudne, bo w marcu mogą tam być jeszcze nie do końca przygotowane boiska.Jeśli chcemy zdobyć zdobyć Puchar Polski, to nie możemy się nikogo bać i każdą przeszkodę trzeba pokonać. Także tych najgroźniejszych rywali, tak jak to zrobiliśmy w poprzednim sezonie. Nie liczę na łut szczęścia w losowaniu, ale na ciężka pracę i swój zespół. Niech kule się toczą po swojemu, a my będziemy gotowi na każdego rywala, którego los nam wskaże - mówił przed losowaniem Piotr Stokowiec, trener biało-zielonych.