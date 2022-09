Lechia Gdańsk zapłaci karę? Marcin Kaczmarek: Nie jest to idealny moment, by dawać szansę bardzo młodym piłkarzom

Od tego sezonu PZPN wprowadził zmianę odnośnie przepisu o młodzieżowcu. Nie trzeba korzystać z nich w każdym meczu, ale w całym sezonie juniorzy muszą rozegrać przynajmniej 3000 minut. Jeśli ten limit nie zostanie osiągnięty, to kluby będą musiały zapłacić karę.

a) 3.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;

b) 2.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;

c) 1.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;

d) 500.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.