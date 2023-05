Lechia Gdańsk zaprasza na pożegnanie Flavio Paixao. Bilety normalne na spotkanie z Legią Warszawa od 70 złotych

Kończący we wrześniu 39 lat Flavio Paixao dorobił się statusu legendy Lechii Gdańsk. Na Pomorzu zameldował się w lutym 2016 roku. Wcześniej występował w lidze w barwach Śląska Wrocław. W Śląsku rozegrał 83 oficjalnych meczów, w których zdobył 26 bramek i miał 13 asyst. Natomiast w Lechii jego obecny wynik to 264 meczów, 95 bramek i 30 asyst. Łącznie w polskiej ekstraklasie rozegrał 308 spotkań, w których zdobył 108 goli i dopisał 37 asyst.

Gdański klub już teraz zaprasza fanów na to ciekawie zapowiadające się spotkanie. Legia Warszawa jest jednak w grupie tzw. klubów premium, więc bilety nie należą do najtańszych. Części kibiców się to nie podoba, bo drużyna prezentuje poziom odbiegający od standardów PKO Ekstraklasy.

Bilet I (Trybuna żółta i czerwona) II (Trybuna zielona i niebieska) normalny na mecz „premium” (Lech, Legia, Widzew) 70 zł 45 zł normalny „premium” w dniu meczu 75 zł 50 zł ulgowy „premium” 50 zł 30 zł ulgowy „premium” w dniu meczu 55 zł 35 zł

Bilety ulgowe dotyczą uczniów lub studentów do 26. roku życia, seniorów powyżej 60. roku życia i kobiet. Uczniowie muszą przejść wymaganą weryfikację aktualnej legitymacji w punkcie sprzedaży lub e-mailem [email protected]

Droższe są bilety do strefy silver, w której normalny kosztuje 300 złotych, a ulgowy (do 16 roku życia) 170 zł. W przypadku wyboru strefy gold normalny to wydatek 540 złotych brutto, a ulgowy (do 16 roku życia) 278 złotych brutto.