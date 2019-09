Lechia Gdańsk zdobyła Warszawę! 28.09.2019 Biało-zieloni wygrali w stolicy z Legią po sześciu latach [zdjęcia]

W rundzie finałowej poprzedniego sezonu Lechia Gdańsk została w Gdańsku skrzywdzona przez Daniela Stefańskiego i przegrała z Legią Warszawa. Zawodnicy zapowiadali, że to już przeszłość. Jednak mecz w stolicy to zawsze okazja do rewanżu. Biało-zieloni zapowiadali walkę o trzy punkty, ale z szacunkiem do rywala.

- Legia to marka europejska. Pojedziemy jednak walczyć o trzy punkty – mówił Piotr Stokowiec, trener Lechii.

Zresztą uznanie dla rywali było z obu stron.

- Lechia to drużyna o dużej jakości i dziś nasz najgroźniejszy rywal w lidze – nie ukrywał Aleksandar Vuković, szkoleniowiec wicemistrzów Polski.

Mecz od początku był wyrównany. Obie drużyny starały się grać uważnie w obronie i szukały okazji do zaskoczenia defensywy rywala. W zespole biało-zielonych wreszcie na swoim poziomie zagrał Lukas Haraslin, z którym Michał Karbownik miał duże problemy. Jednak pierwszy poważniejszy błąd popełnili podopieczni trenera Piotra Stokowca i Legia to natychmiast wykorzystała. Po złym zagraniu Karola Fili pomiędzy Michała Nalepę i Dusana Kuciaka do piłki mógł dojść Jarosław Niezgoda, ale w ostatniej chwili futbolówkę wślizgiem wybił Błażej Augustyn. Jednak to właśnie po tym rzucie rożnym, z którego dośrodkował Valeriane Gvilia gola strzałem głową zdobył Mateusz Wieteska. To jednak w żaden sposób nie podłamało piłkarzy z Gdańska. Lechia dłużej utrzymywała się przy piłce i atakowała, ale brakowało sytuacji. Kiedy wreszcie akcję przeprowadził Haraslin, to piłka po jego strzale odbiła się od obrońców Legii i wpadła w ręce Radosława Majeckiego. Wreszcie w 38 minucie Haraslin zaliczył asystę wyrzucając piłkę z autu w pole karne, a Michał Nalepa strzałem przy słupku pewnie posłał piłkę do siatki. To kolejny mecz, w którym obrońca biało-zielonych pokazał umiejętności snajperskie.