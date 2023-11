Lechia Gdańsk złapała rytm i powalczy o pozycję lidera. W piątek mecz z Wisłą Kraków, potem towarzyski z Ukrainą i derby z Arką Gdynia

Jeszcze trzy kolejki wcześniej sytuacja nie wyglądała tak optymistycznie. Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego zajmowali miejsce w środku stawki – dziewiąte – a strata do lidera wynosiła osiem punktów. Ścisk w tabeli jest jednak tak duży, że trzy zwycięstwa z rzędu zmieniły sytuację. Lechia dołączyła do ścisłej czołówki, a zaraz będzie walczyć o pozycję lidera. Różnice punktowe są tak niewielkie, że jedna kolejka ligowe może wszystko wywrócić. A przed Biało-Zielonymi dwa ważne i trudne mecze, czyli z Wisłą Kraków w Gdańsku (10.11, godz. 20.30) oraz derby Trójmiasta z Arką w Gdyni (24.11, godz. 20.30).

Derby to bardzo prestiżowe spotkanie zwłaszcza dla kibiców obu zespołów. Do tego meczu jest jednak jeszcze trochę czasu, więc w gdańskim zespole teraz wszyscy skupiają się na spotkaniu z Wisłą Kraków. Dla trenera Grabowskiego i jego podopiecznych będzie to okazja do rewanżu za wrześniową porażkę w Krakowie – po dogrywce - w Fortunie Pucharze Polski. Na trybunach stadionu Polsatu Plus Arena Gdańsk zabraknie wprawdzie kibiców z Krakowa, ale to z pewnością nie będzie żadnym problemem dla fanów Lechii. Dobra postawa zespołu w ostatnich meczach, wysokie miejsce w tabeli i walka o awans do PKO Ekstraklasy z pewnością powinny zachęcić sympatyków gdańskiej drużyny, aby pojawić się na tym spotkaniu i wspierać Biało-Zielonych, którzy będą dążyć do kolejnego zwycięstwa ligowego. Nawet w osłabionym składzie, bo do końca roku nie zagrają Luis Fernandez i Conrado, a za kartki musi pauzować Jan Biegański.