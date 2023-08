Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków 13.08.2023 r. Znamy skład biało-zielonych na mecz ze Zniczem .Nie brakuje zaskakujących zmian

Z kolei Mena ostatnio grał regularnie w zespole Valmiery, która rywalizowała w europejskich pucharach. Młody Kolumbijczyk mógłby wskoczyć do składu na skrzydło w miejsce zwolnione przez Conrado, który miałby zostać przesunięty do defensywy. Nie można też wykluczyć kolejnego transferu, ale nowy piłkarz byłoby sprowadzony z myślą o przyszłości, a nie o meczu z zespołem z Pruszkowa.

Andrei Chindris został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk i wiele wskazuje na to, że zadebiutuje w zespole biało-zielonych w niedzielnym meczu ze Zniczem Pruszków w ramach Fortuny 1. Ligi. To nie koniec…

- Chindris i Mena są w treningu. Mena będzie gotowy na mecz ze Zniczem, ale zobaczymy w jakim wymiarze czasowym. Co do Chindrisa są większe znaki zapytania. Na ten mecz na pewno nie będzie brany pod uwagę Miłosz Szczepański. Liczę na to, że wróci do pełnego treningu w przyszłym tygodniu, ale będziemy postępować z nim ostrożnie. Musi być gotowy w stu procentach, żebyśmy mieli go cały czas, a nie że co chwilę będzie z urazem wypadać z gry. Cały czas jest szansa, że kadra zespołu przed weekendem jeszcze się zmieni, ale oczywiście ewentualny nowy zawodnik nie będzie brany pod uwagę na mecz ze Zniczem - przyznał Szymon Grabowski, trener Lechii.