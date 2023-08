Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków. Byliście na zwycięskim meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach i zobaczcie oprawę

Lechia Gdańsk wygrała ze Zniczem Pruszków 1:0 i dołączyła do czołówki tabeli w Fortunie 1. Lidze. Dla biało-zielonych to pierwszy strzelony gol i pierwsze zwycięstwo na stadionie Polsat Plus Arena w…

- Duże podziękowania i duży szacunek dla kibiców, którzy wspierali nas. I dla całej społeczności Lechii. Dużo nam to daje, kiedy pojawiają się trudne momenty na boisku. Zawodnicy, którzy teraz siedzą w szatni, naprawdę to doceniają. Co do samego meczu, to chce podziękować moim zawodnikom za to, że potrafiliśmy sprostać oczekiwaniom w grze defensywnej. W pierwszej połowie na palcach jednej ręki mogliśmy policzyć akcje, które chcieliśmy tworzyć. W drugiej połowie było już lepiej. Druga bramka, którą mógł strzelić „Zjawka”, bardzo by nam pomogła w kontrolowaniu meczu, a tak musieliśmy dużo się napocić, aby utrzymać zwycięstwo do końca. Nie przez przypadek Znicz ma siedem punktów i nie przez przypadek przegrał dopiero pierwszy mecz – ocenił trener Grabowski.