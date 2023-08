Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków. Lechia w niedzielę zgasi Znicz? Szymon Grabowski: Ważne będzie podejście mentalne

Lechia Gdańsk zmierzy się ze Zniczem Pruszków w meczu Fortuny 1. Ligi. W zespole biało-zielonych gotowi do gry są Andrei Chindris i Camilo Mena, więc można spodziewać się debiutów. Będzie zatem okazja zobaczyć w grze nowych zawodników gdańskiego zespołu. Znicz w tym sezonie jeszcze nie przegrał, więc Lechia musi być gotowa na trudny mecz.

Czy w składzie Lechii może dojść do zmian w składzie na mecz ze Zniczem? W ostatnim spotkaniu z Wisłą w Płocku błąd Miłosza Kałahura skończył się golem dla rywali. W sparingach też lepiej prezentował się w grze do przodu niż w defensywie. Na lewej obronie może go zastąpić Conrado, który był już tak ustawiany. Brazylijczyk trafił zresztą do Gdańska jako lewy obrońca, potrafi bronić i jednocześnie dać jakość drużynie w grze ofensywnej.

- Rozpatrujemy tę pozycję, ale również inne. Myślimy jak personalnie zestawić lewą obronę, żeby to wyglądało jak najlepiej. Mamy z tyłu głowy to, co ma się stać z drużyną w przyszłości. Jeśli dojdzie do ewentualnej zmiany, to patrzymy nie tylko przez pryzmat tego meczu ale bardziej globalnie - powiedział nam Szymon Grabowski, trener biało-zielonych.

Lechia przeważnie sprowadza młodych zawodników, ale w sztabie szkoleniowym nie ma obaw, że drużynie zabraknie doświadczenia na boisku. Nie da się ukryć, że w kluczowych momentach potrzebni będą doświadczeni zawodnicy, którzy pokierują młodzieżą na boisku.

- Dla mnie najważniejsze jest to, że przychodzą zawodnicy, którzy chcą pracować i się rozwijać. Pewne aspekty są ważniejsze niż doświadczenie. W późniejszym czasie mogą pojawić się momenty kryzysowe, w których doświadczeni zawodnicy będą musieli wziąć ciężar na swoje barki. May takich ludzi, jak Rifet Kapić, Luis Fernandez czy Miłosz Szczepański. Nie jest zatem do końca tak, że brakuje nam doświadczenia w kadrze. Do tego dochodzą silne charaktery, jak Łukasz Zjawiński czy Jan Biegański. Nie widzę większego problemu - powiedział trener Lechii.

Znicz zaczął sezon od dwóch zwycięstw, jednego remisu i będzie wymagającym rywalem dla biało-zielonych. To drugi mecz z rzędu Lechii przed własną publicznością z beniaminkiem. W pierwszym meczu tego sezonu, rozegranym w Gdańsku, gospodarze przegrali z Motorem Lublin. Teraz w zespole jest duża mobilizacja i chęć odniesienia zwycięstwa, aby piąć się w górę tabeli, bo przecież celem jest powrót do PKO Ekstraklasy.

- Taki jest terminarz, że na początku naszymi rywalami są drużyny, które awansowały. Znicz ma taką przewagę nad nami, że to drużyna, która jest dobrze zagrana i stanowi kolektyw. Mechanizmy wypracowanie w drugiej lidze mają rację bytu na wyższym poziomie. To widać w każdym meczu. Postawa Znicza nie jest dla mnie zaskoczeniem. Bardzo ważne będzie nasze podejście mentalne, a zawodnicy wiedzą, że przed meczem nie możemy sobie dopisywać punktów - zakończył trener Grabowski.

Warto przypomnieć ostatni mecz Lechii ze Zniczem, bo to bardzo miłe wspomnienie dla kibiców biało-zielonych. To było 18 maja 2008 roku na stadionie przy ul. Traugutta w Gdańsku. W 32 kolejce obie drużyny rywalizowały o awans do krajowej elity, a w zespole z Pruszkowa grał chociażby Robert Lewandowski. Lechia wygrała 1:0 po golu Macieja Rogalskiego z rzutu karnego w 61 minucie i awansowała do ekstraklasy na dwie kolejki przed końcem sezonu. Znicz ostatecznie zajął piąte miejsce i awansu nie wywalczył.

Mecz Lechii Gdańsk ze Zniczem Pruszków na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk rozegrany zostanie w niedzielę o godz. 12.40. Transmisja w Polsacie Sport.

