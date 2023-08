Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków NA ŻYWO 13.08.2023 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja, składy

9 min. - żółta kartka dla Bugaja. Bardzo nerwowy początek Lechii i to Znicz w ofensywie

Lechia Gdańsk zmierzy się ze Zniczem Pruszków w meczu Fortuny 1. Ligi. W zespole biało-zielonych gotowi do gry są Andrei Chindris i Camilo Mena, więc można spodziewać się debiutów. Będzie zatem okazja…

A gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych.