Lechia Gdańsk zremisowała ostatni sparing przed startem Ekstraklasy. Jedynego gola dla biało-zielonych strzelił Ilkay Durmus

Lechia początkowo nie miała grać żadnego sparingu na tydzień przed rozpoczęciem rundy wiosennej w PKO Ekstraklasie. W planach była tylko gra wewnętrzna. Wszystko jednak szybko się zmieniło. W czwartek dograna została gra kontrolna z drugoligowym KKS Kalisz, a w piątek zespoły wyszły na boisko przy ul. Traugutta.

CZYTAJ TAKŻE: Piłkarz z przeszłością w Budeslidze zagra w Lechii Gdańsk?

Oczywiście po takim meczu trudno o głębsze. To był typowy sparing, a po biało-zielonych widać było, że jeszcze odczuwają ciężką pracę, jaką wykonali podczas okresu przygotowawczego. Patrząc na wyjściowy skład Lechii w tym meczu, ale także w poprzednich grach kontrolnych, wydaje się że Jakub Kałuziński będzie pierwszym wyborem jako młodzieżowiec dla trenera Tomasza Kaczmarka. Szkoleniowiec biało-zielonych miał okazję zrobić przegląd kadr, chociaż nie wszyscy zawodnicy pojawili się na boisku. Zabrakło Marco Terrazzino i Michała Nalepy, który nie grał także w ostatnich sparingach w Turcji. Nalepa jest po chorobie i od poniedziałku ma wejść do pełnego treningu i walczyć o powrót do składu na pierwsze ligowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław w Gdańsku.