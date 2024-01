Lechia Gdańsk zwycięska w Turcji i zagrała na zero z tyłu. Szymon Grabowski: To ważne dla naszego mentalu. Luis Fernandez wciąż nie trenuje

Lechia pokazała się z dobrej strony w spotkaniu z piątym zespołem ligi Kazachstanu. Tylko początek był trudny, kiedy Antoni Mikułko w świetnym stylu ratował zespół przed utratą gola. Potem do głosu doszli Biało-Zieloni, a Tomasz Neugebauer trafił w poprzeczkę. Drużyna z Gdańska była zespołem lepszym i kontrolowała to, co działo się na boisku w Turcji.

- Cieszmy się, że zagraliśmy na zero z tyłu. Wygrywamy drugi mecz z rzędu, a to ważne dla naszego mentalu. Poza pierwszymi minutami, kiedy źle weszliśmy w mecz, byliśmy stroną lepszą momentami dominując. Antek pomógł nam na początku spotkania, a potem przeciwnik już nam tak nie zagrażał i mogliśmy wygrać wyżej – powiedział po meczu Szymon Grabowski, trener Lechii.

W drugiej połowie świetną okazję do podwyższenia wyniku miał Jakub Sypek, ale trafił w słupek. To była sytuacja z tych, które trzeba zamieniać na bramki.