Lechia Gdańsl sięga po Holendra ze Slovana Bratysława. Joeri de Kamps jest już w Gdańsku i przechodzi testy

Zarząd gdańskiego klubu, ale też trener Tomasz Kaczmarek mówią o konieczności wzmocnienia zespołu. Paweł Żelem, prezes Lechii, zapewnił że do końca okna transferowego – czyli do 31 sierpnia – w klubie pojawi się dwóch bądź trzech nowych piłkarzy.

- Chcemy dokonać trzech transferów, a z dwoma zawodnikami jesteśmy na ostatniej prostej. Nie chcemy czekać do ostatniego dnia, może uda się sfinalizować je do weekendu – mówi Żelem. - Mogę zdradzić, że chodzi o uniwersalnego obrońcę, który może grać na dwóch pozycjach, defensywnego pomocnika i ofensywnego pomocnika grającego na skrzydle. Widzimy potrzebę wzmocnień i dwa, trzy ruchy zrobimy. To będą zawodnicy gotowi do tego, aby z marszu wejść i pomóc, a nie do odbudowania. Mamy określony budżet na te transfery i chcemy się w nim zamknąć. Chcemy być wiarygodni i pilnujemy ram transferowych, a dzięki temu nie ma już dziś tematu zaległości wobec piłkarzy.