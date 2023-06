Lechia ma nowego trenera. Oficjalnie został nim Szymon Grabowski. "Chcę, żeby kibice byli dumni z tego zespołu"

- Cel może być tylko jeden i jest nim awans do ekstraklasy - powiedział Deptuła. - Na poprzedniej konferencji powiedziałem, że miejsce Lechii jest w piątce ekstraklasy. Odwołuję to. Naszym celem będzie zwycięstwo w każdym meczu, być najlepszym w każdej lidze. Nie możemy myśleć o środku tabeli. Zwycięstwo musi być wpisane w DNA zespołu.

Adam Mandziara odrzucił ofertę Michała Brańskiego odnośnie zakupu pakietu większościowego udziałów w Lechii Gdańsk. To jednak nie zamyka tematu. Jednocześnie klub miota się i karze zawodników za to,…

Jeszcze nie został zaprezentowany cały sztab szkoleniowy Lechii. Podobno wraz z trenerem Grabowskim ze Stomilu Olsztyn ma się przenieść jego asystent Grzegorz Lech. Raczej do Gdańska nie przeniesie się Zbigniew Małkowski. Prezes Deptuła zdradził za to, że kadra pierwszego zespołu liczyć będzie 22 piłkarzy plus trzech bramkarzy. Toczą się też rozmowy z aktualnymi piłkarzami biało-zielonych.