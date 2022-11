Lechia musi uważać na mistrza świata. Lukas Podolski sprawdzi szczelność przeciekającej gdańskiej defensywy

Lukas Podolski. To jeden z tych zawodników, których nie trzeba dodatkowo przedstawiać ludziom, którzy na co dzień interesują się piłką nożną. Jedno z największych, jeśli nie największe nazwisko w historii polskiej ekstraklasy. Niezbyt często zdarza się, by po naszych murawach biegał mistrz świata z reprezentacją Niemiec.

Oczywiście Podolski nigdy by nie trafił do Górnika Zabrze, gdyby nie był wielkim fanem tego zespołu. Jego ojciec Waldemar był zagorzałym kibicem Górnika i Lukas poszedł w jego ślady. Sentyment sentymentem, natomiast nie jest to gra za darmo. Według nieoficjalnych informacji co sezon na konto piłkarza urodzonego w Gliwicach wpływa ok. pół miliona euro.

Ma 37 lat, więc jest bliżej niż dalej końca kariery, ale nie przeszkadza mu to, by w Polsce błyszczeć. Lechia będzie musiała bardzo uważać na jego lewą nogę. Przekonała się o tym niedawno Pogoń Szczecin i jej bramkarz Bartosz Klebaniuk, który został przelobowany z połowy boiska. W tym sezonie Podolski rozegrał w Ekstraklasie trzynaście meczów i w tym czasie strzelił dwa gole, dokładając do tego pięć asyst. Do tego dochodzą dwie asysty drugiego stopnia. To w dużej mierze on odpowiada za ofensywną grę Górnika.