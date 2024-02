Lechia na remis z mistrzem Ukrainy, Szachtarem Donieck! Kolejny gol w zimowych sparingach Kacpra Sezonienki

Dla Lechii mecz z Szachtarem był ostatnim sparingiem rozegranym podczas zgrupowania w Turcji. W sobotę drużyna wróci do Gdańska, a 10 lutego (godz. 20) – na stadionie Polsat Plus Arena – zacznie rundę rewanżową meczem z Wisłą Płock.

Trener Szymon Grabowski wystawił skład, który najprawdopodobniej rozpocznie pierwszy ligowy mecz w tym roku z Wisłą i nie było w nim większych zaskoczeń. Oczywiście brakowało trenującego indywidualnie Luisa Fernandeza, a mecz na ławce rezerwowych zajął Rifet Kapić, który w spotkaniu z Wisłą będzie musiał pauzować za nadmiar żółtych kartek.

Szachtar to aktualny mistrz Ukrainy, więc poprzeczka dla Biało-Zielonych była zawieszona bardzo wysoko. Jakość, zgranie, kultura gry – to było po stronie rywali i to nie mogło dziwić. Trzeba jednak przyznać, że o ile w ofensywie gdańszczanie nie byli zbytnio widoczni, to w defensywie byli dobrze zorganizowani. Przewaga Szachtara była dość duża, ale najlepszych okazji nie wykorzystali Danyło Sikan oraz Kevin. Lechia miała tak naprawdę jedną okazję w tej części gry, kiedy po zagraniu Maksyma Chłania sprzed pola karnego uderzył technicznie Tomasz Neugebauer, ale futbolówka przeleciała tuż obok słupka.