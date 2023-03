Lechia popełniła grzechy zaniechania i zmierza do upadku. Marcin Kaczmarek: Degradacja to katastrofa wizerunkowa i ekonomiczna

Pozornie nic nie zwiastowało problemów, które klub z Gdańska dziś przeżywa. Sportowo wszystko wyglądało dobrze i można było popaść w złudzenie, że Lechia na stałe dołączyła do krajowej elity i co roku będzie w gronie drużyn walczących o udział w europejskich pucharach. Momentem kulminacyjnym miał być 2019 rok, kiedy biało-zieloni prowadzeni przez trenera Piotra Stokowca zdobyli Puchar Polski, Superpuchar Polski i brązowy medal mistrzostw Polski. To był najpiękniejszy rok w burzliwej historii klubu i wśród kibiców zapanował entuzjazm i wiara, że przed Lechią najpiękniejsze lata. Potem wprawdzie nie było awansu do europejskich pucharów, bo biało-zieloni zajmowali czwarte i siódme miejsce, ale praktycznie do samego końca byli w grze o prawo pokazania się w Europie. Wreszcie poprzedni sezon - Lechia, pod wodzą trenera Tomasza Kaczmarka, zajęła czwarte miejsce i zagrała w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Najpierw wyeliminowała Akademiję Pandev i to był pierwszy, historyczny, awans biało-zielonych w europejskich pucharach. Potem był wyrównany dwumecz z Rapidem Wiedeń. Przegrany, ale spory wpływ na wynik miały błędy sędziowskie.