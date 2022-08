Lechia przełamie się w meczu z mistrzem Polski? Tomasz Kaczmarek: Zbudowanie dobrej drużyny jest trudniejsze niż skręcenie regału z Ikei

Biało-zieloni odrabiają zaległości. Ten mecz miał zostać rozegrany 21 sierpnia, ale został przełożony na prośbę Lecha, który walczył – zresztą skutecznie – o zakwalifikowanie się do fazy grupowej Ligi Konferencji. Lechia ma fatalny czas, a ostatnie punkty zdobyła 31 lipca w Łodzi po zwycięstwie nad Widzewem 3:2. Potem były trzy kolejne porażki – z Koroną Kielce w Gdańsku oraz na wyjazdach z Radomiakiem Radom i Miedzią Legnica. Drużyna wylądowała na ostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy, a to pierwsza taka sytuacja w XXI wieku. Kryzys na pewno nie będzie łatwo zażegnać, bo nie dość, że zespół jest kompletnie bez formy, a przez to stracił też pewność siebie na boisku, to jeszcze wygląda bardzo źle pod względem fizycznym. Pomóc ma wzmocnienie składu, ale na mecz z Lechem do gry gotowy będzie tylko Joel Abu Hanna. Wkrótce nowym zawodnikiem biało-zielonych zostanie Joeri de Kamps, który jest w fazie rozwiązywania kontraktu ze Slovanem Bratysława. Do drużyny ma dołączyć jeszcze jeden, a być może i dwóch nowych piłkarzy. Nadzieją dla Lechii jest forma mistrzów Polski. Lech wprawdzie wygrał ostatnio z Piastem 1:0, ale grał bardzo słabo, a w tabeli ma tylko jeden punkt więcej niż biało-zieloni.