Lechia w Radomiu ma pokazać wyjazdową stabilizację 14.08.2022 r. Łukasz Zwoliński odejdzie do Bordeaux? "Nie wiem co będzie 1 września"

W poprzednim sezonie, do pewnego momentu, to właśnie Radomiak był głównym rywalem biało-zielonych w walce o czwarte miejsce, które dawało prawy gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Ostatecznie tę pozycję zajął zespół z Gdańska, a Radomiak wcześniej odpadł z tej rywalizacji. Nie zmienia to faktu, że Lechia w poprzednim sezonie zdobyła tylko jeden punkt w konfrontacji z tym rywalem. W Gdańsku był remis 2:2, a po tamtym meczu pracę stracił trener Piotr Stokowiec. W Radomiu drużyna już pod wodzą Tomasza Kaczmarka rozegrała słabe spotkanie i przegrała 0:2.

Początek sezonu dla obu drużyn nie jest udany i po czterech kolejkach plasują się w dolnej połowie tabeli PKO Ekstraklasy. Radomiak zgromadził pięć punktów, na co składa się jedna wygrana i dwa remisy. Lechia ma trzy punkty po zwycięskim wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź, ale trzeba pamiętać, że biało-zieloni zagrali jeden mecz mniej, bo ze względu ma grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji spotkanie drużyny z Gdańska z Górnikiem Zabrze zostało przełożone na inny termin.