Lechia wygrała pierwszy sparing w Turcji. Gole Ilkaya Durmusa, Bassekou Diabate i Kacpra Sezonienki. Biało-zieloni szukają nowych rywali

FC Botosani to aktualnie czwarty zespół rumuńskiej ekstraklasy. Rywale zatem był wymagający, a biało-zieloni mogli sprawdzić się już na wstępie okresu przygotowawczego i zgrupowania w Turcji.

Trener Tomasz Kaczmarek miał nieco ograniczone pole manewru, bowiem w Polsce zostali nominalni boczni obrońcy. Conrado jest chory i ma dołączyć do zespołu, jak wyzdrowieje. Z koli Mateusz Żukowski wciąż nie przedłużył kontraktu z Lechią, który wygasa z końcem czerwca tego roku i ma do weekendu określić się, czy wiąże swoją przyszłość z gdańskim klubem. Sztab szkoleniowy biało-zielonych miał zatem możliwość do eksperymentów i stąd na lewej obronie zagrał Maciej Zagraba, a na prawym skrzydle Filip Koperski, któremu trener Kaczmarek szuka nowej pozycji na boisku. Z kolei na prawej obronie debiut w zespole zaliczył David Stec.