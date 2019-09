Lechia wygrywa w Wejherowie! Relacja z meczu 24.09.2019

- Więcej będę wiedział po raporcie medycznym. W spotkaniu z Koroną musieliśmy zdjąć z boiska Artura Sobiecha, który narzekał na uraz i nie chcieliśmy go pogłębiać. Coś też odczuwał Lukas Haraslin. Kilka korekt będzie, ale rewolucji nie ma co się spodziewać. Traktujemy to spotkanie poważnie, nie ma miejsca na eksperymenty. Musimy grać tym, co mamy najlepszego, ale też wprowadzać młodzież. Niektórzy potrzebują więcej grania, staramy się, by łapali minuty i byli w coraz lepszej dyspozycji - powiedział Stokowiec.

Gryf jest w tym meczu skazywany na porażkę. To sprawia, że do spotkania przystąpi bez dodatkowej presji. W tym zespole nie brakuje zawodników, którzy grali w Lechii bądź Arce. Najbardziej znani z nich to Wiesław Ferra, Mateusz Goerke, Maksymilian Hebel czy Paweł Czychowski. Największą gwiazdą Gryfa jest jednak Marcin Burkhardt. 35-letni piłkarz grał w Amice Wronki, Legii Warszawa, IFK Norrkoeping, Metaliście Charków, Jagiellonii Białystok czy w Czerno More Warna. Ma też dziesięć występów i jednego gola w reprezentacji Polski.