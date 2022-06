Lechia zamiast Hiszpana sprowadzi do drużyny Szwajcara? Roberto Alves znalazł się na liście życzeń biało-zielonych

Blisko gry w Lechii był Jesus Imaz. Hiszpan jednak odrzucił ofertę biało-zielonych i jeśli pomyślnie przejdzie badania medyczne, to przedłuży umowę z Jagiellonią Białystok. Wydawało się, że niemal pewne jest przejście do klubu z Gdańska Marko Poletanovicia z Wisły Kraków. Okazuje się jednak, że trener Tomasz Kaczmarek także Serba raczej nie będzie miał do swojej dyspozycji. W ostatniej chwili do wyścigu włączyło się Zagłębie Lubin i trener Piotr Stokowiec miał jednak przekonać Poletanovicia, że Lubin będzie dla niego lepszym wyborem niż Gdańsk.

Lechia dalej szuka piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić zespół w kontekście walki na ligowych boiskach, ale też w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Po ostatnim meczu poprzedniego sezonu - wysoko przegranym z Rakowem w Częstochowie - trener Kaczmarek zwracał uwagę na konieczność pilnego wzmocnienia zespołu i nie ukrywał, że różnica między Lechią, a podium jest ogromna. Ja informuje WP SportoweFakty na celowniku Lechii tym razem miał się znaleźć Roberto Alves z FC Winterthur. To piłkarz, którego możliwości i statystyki wyglądają bardzo obiecująco, ale pytanie, czy biało-zielonych znowu ktoś nie uprzedzi. Zdaniem portalu WP SportoweFakty już Lechia miała złożyć konkretną ofertę temu piłkarzowi.