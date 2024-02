Lechia ze świetnym startem i pewną wygraną nad Wisłą Płock. Tomas Bobcek z golem i asystami

Lechia Gdańsk świetnie zainaugurowała rundę rewanżową wygrywając z Wisłą Płock 3:1 w meczu Fortuny 1. Ligi. Biało-Zieloni pokazali się z dobrej strony zwyciężając pewnie i w pełni zasłużenie. Bardzo dobry mecz rozegrał Tomas Bobcek, który strzelił gola i zanotował dwie asysty. Przed zespołem z Gdańska teraz wyjazdowe spotkanie ze Zniczem Pruszków.

Lechia rozbudziła apetyty kibiców prezentując się bardzo dobrze w meczach sparingowych w Turcji. Przekonany o wysokiej formie zespołu był przed meczem z Wisłą także Szymon Grabowski, trener Biało-Zielonych. I to się potwierdziło na boisku.

Podopieczni trenera Grabowskiego od początku meczu wzięli sprawy w swoje ręce. W 15 minucie przeprowadzili szybką i efektowną akcję, a po podaniu Maksyma Chłania piłkę pod poprzeczkę skierował Tomas Bobcek. Biało-Zieloni grali spokojnie i pewnie w defensywie, a jednocześnie czekali na okazję aby podwyższyć wynik. Tym razem Bobcek zrewanżował się bardzo dobrym podaniem Chłaniowi, a skrzydłowy – po rykoszecie – podwyższył prowadzenie. To była dobra pierwsza połowa w wykonaniu Biało-Zielonych, którzy pokazali jakość w ofensywie i składne akcje, a w defensywie byli odpowiedzialni i konsekwentni. Tym samym nie pozwolili na zbyt wiele drużynie z Płocka.

Druga połowa zaczęła się od dwóch bardzo dobrych okazji bramkowych Chłania oraz Camilo Meny, ale nie zdołali pokonać Krzysztofa Kamińskiego. Chwilę później po zagraniu Emile Thiakane futbolówkę do bramki gospodarzy skierował Fabian Hiszpański. Radość gości jednak nie trwała zbyt długo, bowiem Thiakane był wcześniej na pozycji spalonej i gol został anulowany. Lechia za to pokazała się znowu z dobrej strony w ofensywie. Ponownie dobrym podaniem popisał się Bobcek i przełamał się w końcu Mena, który posłał futbolówkę do siatki. Słowacki napastnik wyrósł na bohatera meczu, bo miał udział przy wszystkich golach i zakończył spotkanie z jednym golem i dwoma asystami.

Wisłę było stać na zdobycie bramki honorowej. Sędzia, po analizie VAR, dopatrzył się faulu i podyktował rzut karny dla gości, a pewnie wykonał go Hiszpański. Lechia na na starcie sezonu pokazała wysoką formę i z taką grą na pewno będzie jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy.

CZYTAJ TAKŻE: Tak wyglądają partnerki piłkarzy Lechii! One oczarowały zawodników. Zobaczcie zdjęcia Lechia Gdańsk - Wisła Płock 3:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Tomas Bobcek (15), 2:0 Maksym Chłań (30), 3:0 Camilo Mena (60), 3:1 Fabian Hiszpański (87-karny) Lechia: Sarnawski - Piła, Chindris, Olsson, Kałahur - Żelizko - Mena (74 Sezonienko), Neugebauer, D'Arrigo (84 Koperski), Chłań (74 Sypek) - Bobcek (77 Zjawiński) Wisła: Kamiński - Niepsuj (40 Szymański), Jach, Sangre, Hiszpański - Grić (40 Thiakane), Szwoch (76 Lorenc) - Jime, Gerbowski, Kocyła (76 Laskowski) - Sekulski (79 Jonasson) 90+5 min. - koniec meczu! Lechia Gdańsk wygrała z Wisłą Płock 3:1! 87 min. - sędzia po analizie VAR podyktował karnego dla Wisły. Pewnie wykonał go Hiszpański. Lechia - Wisła 3:1 84 min. - zmiana w Lechii: za D'Arrigo wszedł Koperski

79 min. - zmiana w Wiśle: za Sekulskiego wszedł Jonasson 77 min. - zmiana w Lechii: za Bobceka wszedł Zjawiński 76 min. - dwie zmiany w Wiśle: za Szwocha i Kocyła weszli Lorenc i Laskowski 74 min. - dwie zmiany w Lechii: za Menę i Chłania weszli Sezonienko i Sypek 60 min. - przełamał się Mena! Bobcek przytomnie odegrał piłkę i Mena - po rykoszecie - trafił do siatki. Lechia - Wisła 3:0! 52 min. - po akcji Thiakane piłkę do siatki skierował Hiszpański. Radość Wisły krótka, bo analiza VAR wykazała, że był spalony i gol został anulowany 49 min. - kolejna okazja Lechii, a tym razem bramkarz Wisły obronił strzał Meny 49 min. - szansa Chłania, ale Kamiński obronił strzał z bliska

46 min. - początek drugiej połowy

45+2 min. - koniec pierwszej połowy. Lechia prowadzi z Wisłą 2:0 43 min. - żółta kartka dla Sangare (Wisła) 40 min. - dwie zmiany w Wiśle: schodzą Niepsuj i Grić, a wchodzą Szymański i Thiakane 34 min. - kolejna akcja Lechii, ale Bobcek strzelił minimalnie obok słupka 30 min. - Lechia poszła za ciosem! Teraz Bobcek zrewanżował się Chłaniowi i po strzela Maksyma piłka odbiła się jeszcze od gracza Wisły i wpadła do siatki. Lechia - Wisła 2:0 15 min. - goool dla Lechii! Bardzo ładna akcja zakończona podaniem Chłania, a Bobcek trafił idealnie pod poprzeczkę! Lechia - Wisła 1:0 11 min. - Gerbowski strzelał głową, ale Sarnawski z problemami odbił piłkę 8 min. - żółta kartka dla Sekulskiego (Wisła) 1 min. - początek meczu

Lechia Gdańsk - Wisła Płock NA ŻYWO 17.02.2024 r.

Lechia Gdańsk - Wisła Płock, Fortuna 1. Liga, 17.02.2024 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Lechia Gdańsk - Wisła Płock przeprowadzi Polsat Box Go Sport. Początek spotkania w sobotę (17.02.2024 r.) o godz. 20:00. A gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk - Wisła Płock w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go Sport.

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Lechia Gdańsk - Wisła Płock, Fortuna 1. Liga, 17.02.2024: Lechia chce gonić lidera

Lechia Gdańsk zacznie rundę rewanżową od meczu u siebie z Wisłą Płock. Obie drużyny chcą awansować do PKO Ekstraklasy, więc dla Biało-Zielonych to domowe zwycięstwo miałoby z pewnością podwójną wartość.

Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego dobrze prezentowali się w Turcji w meczach sparingowych. Niezłe momenty mieli zawodnicy, którzy jesienią nie błyszczeli, a to daje nadzieję na wartość dodaną do składu. W tym meczu Lechia będzie walczyć o zwycięstwo w osłabieniu, bo za kartki pauzować musi Rifet Kapić, a do gry jeszcze nie będzie gotowy Luis Fernandez.

Lechia Gdańsk - Wisła Płock, Fortuna 1. Liga. Kursy, typy bukmacherów

Lechia Gdańsk: 1,95

Remis: 3,60

Wisła Płock: 3,80

Lechia Gdańsk - Wisła Płock, Fortuna 1. Liga

Mecz: Lechia Gdańsk - Wisła Płock

Data meczu: 17.02.2024 (sobota)

Transmisja: Polsat Box Go Sport

Godzina: 20:00

Wideo Ekstraklasa znów w TVP