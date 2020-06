Lechia znowu musiała gonić, ale ma Zwolińskiego [zdjęcia]

- W pierwszej połowie nasza gra w środku pola nie wyglądała tak, jak powinna - przyznał trener Stokowiec.

Od początku drugiej połowy spotkania biało-zieloni przejęli inicjatywę i osiągnęli dużą przewagę. Piłkarze Górnika długimi minutami mieli problem z opuszczeniem własnej połowy boiska. Trener Stokowiec, ponownie jak w derbach, znowu idealnie trafił ze zmianami. W miejsce Ze Gomesa wszedł Łukasz Zwoliński, a potem za Pietrzaka pojawił się Filip Mladenović. Ci dwaj piłkarze zdecydowanie ożywili grę zespołu. W tej części gry to gdańszczanie mieli więcej rzutów rożnych i częściej strzelali na bramkę rywala. Uderzenie zza pola karnego oddał Zwoliński, ale piłkę złapał Chudy. To była rozgrzewka napastnika biało-zielonych. Później po świetnym podaniu Mladenovicia doszło do zderzenia Zwolińskiego z Chudym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W 65 minucie mógł być remis, bowiem po dośrodkowaniu Fili bardzo dobrze głową uderzył Zwoliński, ale znowu kapitalną interwencją popisał się Chudy. To szybko się zemściło, bo minutę później Górnik wyprowadził kontrę, a po podaniu Jimeneza znowu celnym strzałem popisał się Jirka. Sytuacja Lechii stała się bardzo trudna. Zwłaszcza, że za chwilę ponownie w dobrej sytuacji znalazł się Flavio, ale to nie był dzień bohatera derbów Trójmiasta. Lechia walczył do końca. W 79 minucie świetną akcję przeprowadził Kenny Saief, odegrał piłkę do Zwolińskiego, a ten oddał strzał z dystansu, po którym piłka przeleciała po rękach Chudego, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Piłkarze Lechii zaatakowali jeszcze mocniej. Ostro dośrodkował Mladenović, ale Chudy wypiąstkował piłkę nad poprzeczkę. W 87 minucie, po rzucie rożnym, strzelał Mihalik, piłka odbiła się od jednego z piłkarzy Górnika, trafiła do Zwolińskiego, a ten spokojnie posłał ją do siatki. Radość Łukasz i kolegów, a sędzia liniowy sygnalizuje spalonego. Po analizie VAR sędzia Tomasz Musiał uznał tego gola. Dla Zwolińskiego to czwarty gol w trzech ostatnich meczach ligowych, licząc także spotkanie w Lubinie z Zagłębiem jeszcze przed przerwaniem rozgrywek. Górnik miał jeszcze szansę Michała Koja, ale Kuciak nie dał się pokonać. To jednak Lechia była na fali i wydaje się, że gdyby mecz potrwał jeszcze kilka minut dłużej, to mogłaby zdobyć komplet punktów. Biało-zieloni utrzymali pięć punktów przewagi nad Górnikiem i mają lepszy bilans bezpośrednich meczów (2:2 w Zabrzu, 1:1 w Gdańsku).