Lechię Gdańsk czekają surowe kary po skandalu z Akademiją Pandev, a UEFA się nie lituje. Tomasz Kaczmarek: Jest mi wstyd. Przepraszam

Idiotyczne zachowanie małej grupki zepsuło piłkarskie święto w Gdańsku. Zniesmaczony całą sytuacją był po mecz Tomasz Kaczmarek, trener Lechii.

- W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić, wszystkich którzy przybyli na stadion, za to, co się stało na trybunie. Jest nam wstyd. Gramy dla ludzi, żeby pokazać naszą pasję, a na mecz mogły przyjść całe rodziny, oglądać piłkarzy i żeby czuli się bezpiecznie i wracali na stadion. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie bardzo dokładnie wyjaśnione - mówił trener Kaczmarek. - W pierwszej chwili pojawił się u nas szok i nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzieliśmy. Grają u nas zawodnicy, którzy na tej trybunie mieli przyjaciół, rodziny na stadionie. Staramy się zawsze być na wszystko przygotowani, ale na coś takiego się nie da. jak tylko ochłonęliśmy w szatni, to powiedzieliśmy sobie, że przez rok pracowaliśmy na ten dzień i i nie pozwolimy na to, żeby mała grupa nam to zepsuła i wybiła z rytmu. To było naszym obowiązkiem, żeby pokazać prawdziwą Lechię i żeby ludzie wrócili do domu z uśmiechem. Pierwszy mecz w sezonie nigdy nie jest łatwy, ale ważne, że polecimy do Macedonii z zaliczką trzech bramek po to, aby awansować, ale też ze świadomością, że musimy zagrać lepiej niż w pierwszym meczu.