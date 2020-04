Lechię Gdańsk może czekać przebudowa składu. Kto może przyjść, a kto odejść? Kryzys po koronawirusie wymusi zmiany w futbolu [GALERIA]

Epidemia koronawirusa spowoduje kryzys gospodarczy, co odbije się także na futbolu. Kluby są w coraz trudniejszej sytuacji i w Polsce patrzą błagalnie na pomoc ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kondycja finansowa klubów będzie słabsza, spadną zarobki piłkarzy, a i kadry poszczególnych zespołów mogą się diametralnie zmienić. Dziś każdy patrzy na to, jak ratować budżet swojego klubu. Pierwsze zmiany kadrowe zaczęły się już w Pogoni Szczecin, a z drużyną pożegnali się Soufian Benyamina i Zvonimir Kożulj.

- Trochę zmian na pewno będzie. Co do samej Lechii, to powinniśmy dać sobie radę. Zarząd robi działania, żeby sytuację wyprostować i z tego co wiem, to jesteśmy zabezpieczeni. Najwyżej zmieni się strategia na przyszłe sezony. Zresztą od dłuższego czasu przebudowujemy drużynę i przychodzą młodsi zawodnicy, bo taki obraliśmy kierunek. Będziemy reagować na bieżąco - mówił kilkanaście dni temu Piotr Stokowiec, trener biało-zielonych, w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Jakie mogą zajść zmiany w Lechii? Kto dojdzie do zespołu biało-zielonych, a kto z niego odejdzie? To się będzie rozstrzygało w najbliższych miesiącach. Zapraszamy do galerii, aby prześledzić, jak może zmienić się skład Lechii.

