Lecisz na wakacje? Tego nie rób, jeśli nie chcesz, by zatrzymała cię straż graniczna!

Nie zostawiaj bagażu bez nadzoru

Następnie pirotechnicy Straży Granicznej przeprowadzają rozpoznanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Mogą też wykorzystać psa służbowego wyszkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych. W razie braku całkowitej pewności, że bagaż nie stanowi zagrożenia, pirotechnicy neutralizują go za pomocą działka wodnego, co oznacza zniszczenie walizki wraz z zawartością.