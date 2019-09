Legendarny statek Greenpeace'u Rainbow Warrior III nie zacumuje w gdańskim porcie. Główny Dyspozytor Portu Gdańsk nie wydał zgody

Organizacja Greenpeace obchodzi w tym roku 15-lecie swojej obecności w Polsce. W związku z tym planowano by w piątek o świcie do gdańskiego portu wpłynął legendarny statek Rainbow Warrior III. To jeden z trzech statków floty Greenpeace (pozostałe dwa to Esperanza i Arctic Sunrise). Jego budowa rozpoczęła się w 2010 roku, kadłub został zbudowany w gdańskiej stoczni.

Na jego pokładzie miały odbyć się pokazy filmów, szereg wydarzeń edukacyjnych, których motywem przewodnim miały być działania na rzecz klimatu i darmowy koncert. Niestety, mimo dopełnienia wszystkich formalności Główny Dyspozytor Portu Gdańsk nie udostępnił miejsca do zacumowania statku przy nabrzeżu. Statek zatrzyma się na kotwicowisku, co uniemożliwi zwiedzającym uniemożliwi dostęp do statku.