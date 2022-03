Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 2.04.2022 r. Biało-zieloni postawią się mistrzom Polski? Łukasz Zwoliński: Przed nami pierwszy z ośmu finałów

Ekstraklasa miała przerwę ze względu na zakończone powodzeniem baraże reprezentacji Polski o awans na mistrzostwa świata w Katarze. To był czas dla sztabu szkoleniowego i zawodników, żeby popracować i grać skuteczniej w decydującej fazie sezonu. Biało-zieloni są w grze o czwarte miejsce w lidze, które może dać grę w europejskich pucharach, więc każdy mecz będzie miał ogromne znaczenie.

- Przed nami osiem finałów, ale teraz myślimy o najbliższym meczu. Mam nadzieję, że w Warszawie pokażemy już coś z tego, nad czym ostatnio pracowaliśmy – mówi Łukasz Zwoliński, napastnik gdańskiego zespołu.

- Mentalnie czujemy się bardzo dobrze i już nie możemy doczekać się meczu w Warszawie – mówi Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Był czas popracować, a ostatnio było już więcej taktyki pod kątem spotkania z Legią. Od kilku tygodni zmieniliśmy komunikację i chcemy być skoncentrowani na danym meczu i naszej formie, a wszystko ma być konsekwencją naszej dobrej gry. Legia to dziś inny zespół niż jesienią, a w takiej dyspozycji jest na pewno w TOP 4 w Polsce. To było widać w trudnym i wyrównanym meczu z Rakowem. To przeciwnik na poziomie Rakowa, Pogoni i Lecha, ale jesteśmy świadomi, że musimy zagrać na naszym najwyższym poziomie, aby myśleć o zwycięstwie.