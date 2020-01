Lekarki pozują nago w kalendarzu 2020 i zachęcają do profilaktycznych badań piersi

Lekarki nago pozują do kalendarza na 2020 rok i w ten sposób zachęcają do badań profilaktycznych piersi. Na co dzień przyjmują w swoich gabinetach, ale tego dnia zdecydowały się wziąć udział w rozbieranej sesji zdjęciowej. Tak trzeba, aby dobitnie wskazać problem. Nie ma w tym nic złego. Robią to w szczytnym celu. Tylko w ten sposób można trafić do rozsądku niektórym kobietom. Wyjątkowy kalendarz powstaje w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Widzieliśmy, jak powstaje. Jego twarzą jest doktor Ewa Bogacka-Konik, która w ciąży dowiedziała się, że choruje na nowotwór piersi. Urodziła. Dziś jest po mastektomii.