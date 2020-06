Lekarze z GUMed jako pierwsi na świecie przeprowadzili zabieg cytoredukcji i chemioterapii wewnątrzotrzewnowej u niemowlaka

Kolejki NFZ w Gdańsku - terminy wizyt u lekarzy

Zapisy do lekarza w Gdańsku na NFZ mogą przyprawić o zawrót głowy. Jeśli cos ci dolega, czas oczekiwania w kolejce do lekarza w Gdańsku powinien być możliwie jak najkrótszy. Co jednak możesz zrobić, jeśli okazuje się, że w Twojej przychodni kolejki na NFZ do lekarza są potwornie ...