Lekkoatleci nie wystartują w sierpniu w mistrzostwach Europy w Paryżu. Co z sezonem 2020? Czy mityngi będą dostępne dla publiczności?

Na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku nie będzie igrzysk olimpijskich w Tokio. Od czwartku, 23 kwietnia wiadomo także, że odwołane zostają lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Paryżu. Czołowi lekkoatleci w Polsce mają coraz mniej bodźców do podtrzymywania formy. Czy sezon 2020 będzie dla nich zupełnie stracony? Co z mityngami lekkoatletycznymi w Polsce?

Zaplanowane w dniach 25-30 sierpnia 2020 roku mistrzostwa Europy w lekkoatletyce zostały odwołane. Na stadionie Stade Sébastien Charléty w Paryżu nie zobaczymy więc najlepszych zawodników Starego Kontynentu. - Próbowaliśmy wszystkiego. Zastanawialiśmy się nad mniejszą liczbą uczestników i widzów. Mieliśmy też nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiać, ale na nie zanosi się na to – ­ przyznał Jean Garcia, szef komitetu organizacyjnego imprezy w Paryżu. Odrzucono przy tym możliwość przesunięcia europejskiego czempionatu na 2021 rok. - Z wielkim żalem ogłaszamy odwołanie mistrzostw Europy w Paryżu. Mieliśmy nadzieję, że w tych niespokojnych czasach zaoferujemy sportowcom ważne wydarzenie. Niestety, dotarła do nas informacja od francuskich organizatorów, że zostali oni zmuszeni do odwołania imprezy – powiedział Dobromir Karamarinow, pełniący funkcję prezydenta European Athletics, czyli europejskiego stowarzyszenia skupiającego narodowe federacje lekkoatletyczne.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus wpłynął na zmianę terminu dużych zawodów. Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce przesunięte! To kolejna ważna impreza, która wypada z kalendarza lekkoatletów w 2020 roku. Wcześniej Światowa Lekkoatletyka przesunęła na marzec 2021 roku halowe mistrzostwa świata w chińskim Nankinie. Między 23 lipca a 8 sierpnia 2021 roku zaplanowano przełożone igrzyska olimpijskie w Tokio. - Niestety, jesteśmy bez wpływu na to wszystko - mówi Jerzy Smolarek, dyrektor SKLA Sopot. - Po odwołaniu najważniejszej imprezy, czyli igrzysk olimpijskich, można się było spodziewać, że do skutku nie dojdą także mistrzostwa Europy. Patrząc na rozmiary epidemii koronawirusa i obostrzenia, które poszczególne kraje wprowadzają, spodziewałem się, że tak będzie. Część zawodników nie miała szans się odpowiednio przygotować do tej imprezy, a po drugie - ze względów czysto ludzkich - część bałaby się startować. Podczas igrzysk w Rio de Janeiro też było dużo o wirusie (Zika - przyp.), który u kobiet mógł powodować bezpłodność. Znam przypadki, że z tego powodu część Polaków z pewnymi nominacjami nie wyleciała do Brazylii.

Środowisko lekkoatletyczne znalazło się w trudnej sytuacji. Lekkoatletyka na międzynarodowym poziomie to ostatnio bardzo silna część polskiego sportu. Do promocji wymaga jednak dużych, medialnych zawodów. Pandemia koronawirusa wpływa na trudności organizacyjne oraz finansowe klubów. - Wiem, że zawodnicy trenują po lasach. Ci lepsi nawet powypożyczali ciężki sprzęt, ale również płotki. Są w ścisłym kontakcie z trenerami i ćwiczą. Ania Kiełbasińska trenuje na Mazurach, Angelika Cichocka w domu na Kaszubach, Paulina Ligarska w lesie, koło domu. Mamy też bardzo dużo utalentowanych juniorów, którzy też ćwiczą - dodaje Smolarek. Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły i Tyczka na Molo we wrześniu Brak bodźców w postaci międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych dodatkowo utrudnia sportowcom pracę. Wybawieniem mogą być jeszcze mityngi, ale one miałyby się odbywać pod rygorem nowych zasad bezpieczeństwa, czyli bez udziału publiczności. W "Przeglądzie Sportowym" wstępny plan ich organizacji przedstawia Filip Moterski, szef sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wśród najważniejszych założeń jest podzielenie zawodów na bloki rzutowy, skokowy i biegowy. Jeden blok techniczny miałby trwać 150 minut, a blok biegów 180-200 minut. Układanie programu miałoby następować tak, aby nie przekraczać limitu 50 osób obecnych na stadionie.

- Blokami można to zrobić. Byłyby skok o tyczce, skok wzwyż i skok w dal, a w każdej konkurencji po 15 startujących. To jednak bardziej wygląda jak sprawdzian, który można robić, kiedy przywróci się normalne treningi. Jeżeli to będzie zupełnie bez widowni, to tylko po to, aby w statystykach pojawiły się wyniki. Nie widzę większego sensu, bo telewizja tego nie będzie pokazywała. W przypadku gier zespołowych zainteresowanie kibiców jest większe. Tutaj jest sport indywidualny i doping jest potrzebny, ponieważ stwarza atmosferę - ocenia Jerzy Smolarek.