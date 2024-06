Letni rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Gdańsku. Pojawią się nowe linie sezonowe

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Gdańsku przygotowany specjalnie na wakacje

W porannym szczycie autobusy będą kursować co 15 minut .

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, uruchomione zostaną autobusowe linie sezonowe : 607 (na trasie Pruszcz Gdański – Sobieszewo), rowerowa 612 (Śródmieście SKM – Sobieszewo) oraz trzy tramwajowe linie sezonowe: 60 (nowa sezonowa linia z Oliwy do Śródmieścia SKM, obsługiwana tramwajami historycznymi), 63 (na nowej trasie Ujeścisko – Brzeźno przez Piecki-Migowo, Siedlce i Śródmieście), 68 (z Łostowic Świętokrzyskiej przez Chełm do plaży na Stogach).

Linie sezonowe

Przystosowany do przewozu rowerów autobus z przyczepą będzie kursował na trasie Śródmieście SKM – Sobieszewo.

Linia funkcjonująca na trasie Wały Piastowskie - Westerplatte będzie przewoziła pasażerów m.in. taborem zabytkowym (w weekendy). Autobus będzie obsługiwał także przystanek „Pokładowa” (n/ż) w obu kierunkach. Możliwe będzie dojście do Twierdzy Wisłoujście.

Linia 658

Linia będzie działać we wszystkie dni tygodnia. Autobus przystosowany do przewozu rowerów będzie kursował na trasie Polsat Plus Arena Gdańsk - Tunel pod Martwą Wisłą - Ku Ujściu.

Tramwaje

Od soboty, 22 czerwca obowiązywać będą zmienione rozkłady jazdy linii 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12. Uruchomione zostaną linie sezonowe 60, 63 i 68.

Linia 3

W wakacje we wszystkie dni tygodnia zmienione będą godziny odjazdów na całej trasie, w obu kierunkach.