Letnia organizacja ruchu w śródmieściu Gdańska. Jakie czekają nas utrudnienia?

Śródmieście Gdańska podczas sezonu wakacyjnego jest miejscem licznych tymczasowych zmian w organizacji ruchu. Obowiązują one od 24. czerwca i potrwają do 1. września. Z kolei od 15. lipca w związku z Jarmarkiem Św. Dominika wejdą dalsze obostrzenia. Z drobnymi różnicami większość zmian będzie analogiczna do lat poprzednich. Także w tym roku w wakacje rozszerzone zostaną granice Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. By móc poruszać się w niej pojazdami konieczny jest identyfikator IGM lub karta parkingowa sektora FGM. Na Placu Zebrań Ludowych w czasie trwania jarmarku uruchomiona będzie usługa „park&ride”.

Wakacyjne zmiany organizacji ruchu w obrębie Śródmieścia przedstawił gdański ratusz. - Wakacyjne zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu Gdańska będą wprowadzane w dwóch etapach. Pierwszy to tak zwana faza wakacyjna, która rozpocznie się 24 czerwca. W porównaniu z poprzednimi latami wprowadzone zostaną drobne zmiany. Z kolei 15 lipca rozpocznie się montaż infrastruktury Jarmarku Św. Dominika. Spowoduje to konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w organizacji ruchu – mówił Piotr Kryszewski, do niedawna zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

Zmiany na cały sezon wakacyjny

- Lato w Gdańsku to przede wszystkim sezon turystyczny obfitujący w liczne wydarzenia, w tym największe, czyli Jarmark Świętego Dominika. Tak jak co roku wprowadzamy zmiany, które mają zabezpieczyć zarówno turystów, jak również naszych mieszkańców w tym okresie – deklarowała Agata Lewandowska, miejski inżynier ruchu.

Zmiany te mają umożliwić bezpieczne funkcjonowanie, zwłaszcza dla pieszych. Dlatego, tak jak w poprzednich latach, miasto rozszerza strefę ograniczonego dostępu. Faza wakacyjna zmian potrwa od 24. czerwca do 14. lipca. Następnie będzie kontynuowana po Jarmarku Św. Dominika, od 26. sierpnia do 1. września. Szczegóły zmian w tych okresach: Rozszerzenie Strefy Ograniczonej Dostępności od ul. Szerokiej do ul. Podwale Staromiejskie. W SOD znajdą się także ulice Słodowników (od ul. Bogusławskiego do Ogarnej), Ławnicza, Zbytki, Pocztowa i Za Murami. Strefa Ograniczonej Dostępności obejmie także ul. Sukienniczą (od ul. Dylinki);

cały obszar rozszerzonej SOD objęty zostanie strefą zamieszkania, w której obowiązują zasady: pierwszeństwa pieszych, ograniczenia prędkości pojazdów do 20 km na godz. i parkowania tylko w miejscach wyznaczonych;

dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) wjazd na obszar Głównego Miasta, od strony Targu Drzewnego, wyłącznie ulicą św. Ducha;

niemożliwy będzie wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego;

dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulice: św. Ducha-Latarnia-Szeroka. Na ul. Szerokiej, na odcinku od ul. Latarnianej do Targu Drzewnego (w relacji do Targu Drzewnego) obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy;

wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką;

odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie

Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej;

Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej; Grodzka, ul. Wapiennicza i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej;

prawe pasy ulic Podwale Staromiejskie i ul. Grodzka przeznaczone zostaną na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP);

wzorem lat ubiegłych nie będzie zmian w organizacji ruchu na ul. Stolarskiej, ul. Mniszki oraz ul. Igielnickiej.

Dodatkowo wprowadzone zostaną korekty w sygnalizacji świetlnej w następujących lokalizacjach:

Węzeł Piastowski,

Jana z Kolna – Łagiewniki,

Jana z Kolna – Nowomiejska – Gdyńskich Kosynierów,

Jana z Kolna – Robotnicza,

Jana z Kolna – Narzędziowców,

Wałowa – Rybaki Górne,

Popiełuszki – Nowomiejska.

Dodatkowe zmiany podczas Jarmarku św. Dominika

- W tym roku Jarmark św. Dominika odbędzie się w terminie 27. lipca – 18. sierpnia na około 60 tys. m kw. To duża przestrzeń, nad którą staramy się zapanować jak najlepiej. Wsłuchując się w głos mieszkańców wydaje się, że z roku na rok idziemy w dobrą stronę. Stosując się do sugestii, które otrzymujemy podczas spotkań z gdańszczanami, podobnie jak w poprzednim roku, jarmarku nie znajdziemy na Długim i Rybackim Pobrzeżu. Miejsce to przeznaczone jest na spacery i idealne do podziwiania pięknego Gdańska. W zamian, podobnie jak w poprzednim roku, kramy znajdą się na ul. Podwale Staromiejskie i Grobla IV, gdzie stworzyliśmy nową uliczkę – Artystyczne Podwale. Nowości będzie jeszcze więcej, aczkolwiek nie zabraknie także znanych i lubianych akcentów – mówiła Dorota Solochewicz, menedżer projektu Jarmarku Św. Dominika.

Pierwsze działania związane z montażem infrastruktury Jarmarku Św. Dominika będą realizowane 15. lipca i potrwają do rozpoczęcia imprezy, czyli do 27. lipca. Od tego dnia do 18. sierpnia trwać będzie Jarmark Św. Dominika. Następnie zaplanowany jest demontaż infrastruktury Jarmarku, który potrwa do 25. sierpnia. - Od poniedziałku, 15. lipca rozpoczynamy montaż infrastruktury jarmarkowej w rejonie ul. Szerokiej – mówił Marcin Latuszek, dyrektor pionu operacyjnego MTG. - W następnej kolejności ulice, Pańska, Podmłyńska, Rajska. Natomiast po drugiej stronie Motławy prace rozpoczną w kolejnym tygodniu, czyli od poniedziałku, 22. lipca. Prace montażowe potrwają do 25. lipca, 26. lipca wprowadzamy wystawców, a 27. lipca wystartuje jarmark. Nasze prace demontażowe zaczynamy bezpośrednio po zakończeniu Jarmarku, który kończy się 18 sierpnia i planujemy zakończyć je maksymalnie do 25. sierpnia – zapewniał.

W okresach, w których realizowany będzie montaż i demontaż infrastruktury jarmarkowej, będą mogły następować czasowe utrudnienia, kolejne zamykanie ulic lub ich odcinków. Na potrzeby jarmarku zamknięte zostaną ulice Starego Miasta, Głównego Miasta oraz obszaru ul. Długie Ogrody: Szeroka, Tkacka, Kołodziejska, Pańska, Węglarska, Św. Ducha, Straganiarska, Targ Rybny, Grobla I – IV, Długie Ogrody, Szafarnia, Rajska, Wielkie Młyny, Podmłyńska, Podwale Staromiejskie (odcinek Targ Drzewny – Pańska). Zamknięcia mogą dotyczyć całych ulic lub tylko ich fragmentów.

Zmiany w organizacji ruchu związane z Jarmarkiem Św. Dominika

Stare Miasto Zamknięta dla ruchu ul. Rajska - odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do ul. Heweliusza oraz ul. Wielkie Młyny i ul. Podmłyńska;

na dwukierunkowej ul. Korzennej nie będzie dodatkowych miejsc parkingowych na jezdni w celu zapewnienia sprawności ruchu pojazdów i dojazdu służb ratunkowych;

ulice Na Piaskach oraz Katarzynki na skrzyżowaniach z ul. Rajską zostają ulicami bez przejazdu tzw. ślepymi. Dodatkowo ul. Na Piaskach od ul. Kowalskiej do ul. Wielkie Młyny będzie objęta SOD-em;

dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Podwale Staromiejskie od ul. Targ Drzewny do ul. Pańskiej. Objazd wyznaczany zostanie ulicami: Kowalską, Korzenną, Heweliusza do Rajskiej lub dalej do ulicy Łagiewniki i Wałowej. Na zamkniętym odcinku ul. Podwale Staromiejskie zostaną wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;

Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej;

Grodzka i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej;

prawy pasy ulicy Podwale Staromiejskie przeznaczony zostanie na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP);

zmiany pojawią się także na ul. Stolarskiej, która od ul. Refektarskiej i Mniszki będzie ulicą jednokierunkową w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie. Ruch jednokierunkowy w tej relacji będzie utrzymany także na ul. Igielnickiej. Główne Miasto Wjazd na obszar Głównego Miasta wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) oraz kart parkingowych sektora FGM możliwy będzie od strony Targu Drzewnego, jedynie ulicą św. Ducha;

wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego niemożliwy;

dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulice św. Ducha-Latarnia-Szeroka;

wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką;

z powodu remontu na całym odcinku ul. Długie Pobrzeże i Rybackie Pobrzeże mogą wystąpić miejscowe utrudnienia w ruchu pieszym;

odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie;

z uwagi na zamknięty odcinek ul. Tobiasza obowiązuje ruch dwukierunkowy na całym odcinku ul. Świętojańskiej;

wjazd na ulice objęte Jarmarkiem dla mieszkańców posiadających identyfikator IGM (do SOD) oraz karty parkingowe sektora FGM w godzinach 20:00 – 9:30/10:00;

z uwagi na możliwe duże potoki pieszych, zwłaszcza w okolicach Targu Rybnego oraz Skweru Świętopełka możliwe czasowe wydłużenia czasu zamknięcia wjazdu dla mieszkańców - należy dostosować się do poleceń ochrony;

wzorem lat ubiegłych funkcjonuje pętla uliczna ul. Św. Ducha-Złotników-Szklary-Podwale Staromiejskie;

zamknięty dla ruchu wjazd na Targ Rybny od ul. Podwale Staromiejskie;

na zamkniętym odcinku ul. Podwale Staromiejskie zostaną wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Długie Ogrody Szafarnia od wjazdu do parkingu podziemnego budynku Waterlane do skrzyżowania z ul. Długie Ogrody będzie zamknięta dla ruchu kołowego;

Długie Ogrody na odcinku od skrzyżowania z ul. Długa Grobla do skrzyżowania z ul. Łąkową będzie drogą jednokierunkową w relacji do ul. Łąkowej;

Długie Ogrody na odc. od Łąkowej do ul. Szopy będzie ulicą dwukierunkową

brak możliwości wyjazdu z ul. Szopy na ul. Długie Ogrody;

ulice Krowoderska, Św. Barbary i Seredyńskiego będą drogami bez przejazdu (brak możliwości wjazdu z ww. ulic na ul. Długie Ogrody);

na ul. Łąkowej pozostaje ruch dwukierunkowy bez ograniczeń.

W indywidualnych przypadkach Międzynarodowe Targi Gdańskie wydają identyfikatory umożliwiające wjazd na teren jarmarku, pod specjalnymi warunkami. W tym celu należy skontaktować się z biurem imprezy pod adresem: [email protected]

Parkowanie podczas Jarmarku Św. Dominika

Parking na ul. Targ Węglowy na czas Jarmarku czyli od 15. lipca do 25. sierpnia zostanie zamknięty do wyłącznego użytku dla mieszkańców Głównego Miasta. Wjazd i parkowanie odbywać się będzie na podstawie ważnego identyfikatora IGM oraz abonamentu parkingowego sektora FGM i identyfikatora MTG. Na parkingu zostaną także wydzielone miejsca dla gości hotelowych z rejonu Głównego Miasta. Dla mieszkańców ul. Długie Ogrody oraz okolic analogicznie wyznaczony zostanie parking w rejonie Bramy Żuławskiej. Wjazd i parkowanie możliwe będzie na postawie identyfikatora MTG.

Na potrzeby ruchu turystycznego w rejonie Śródmieścia wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe dla autokarów (ponad 30 miejsc). Tymczasowe parkingi, które funkcjonować będą od 1. lipca do 31. sierpnia, zlokalizowane będą na ulicach:

Głęboka (od ul. Mostek do ul. Wygon),

3 Maja (zatoka postojowa przy dworcu PKS),

Wiesława,

Siennicka od skrzyżowania z ul. Elbląską do ul. Powalna,

Okopowa (przy parkingu kubaturowym),

Podwale Przedmiejskie (przy skrzyżowaniu z ul. Sadową),

Targ Drzewny pomiędzy ulicami Św. Ducha i Szeroką (do 10 min). Między 27. lipca a 18. sierpnia kierowcy, którzy chcą wybrać się na Jarmark św. Dominika, będą mogli zostawić swój samochód na parkingu na Placu Zebrań Ludowych i dojechać na miejsce tramwajem. Kosz opłaty parkingowej w usłudze „park&ride” to 15 zł (13 zł dla posiadaczy Karty Mieszkańca), wówczas przejazd tramwajem dla max 5 osób na odcinku Brama Oliwska – Brama Wyżynna jest bezpłatny.

Jarmark Św. Dominika – jeszcze większa Strefa Ograniczonej Dostępności

Granice Strefy Ograniczonej Dostępności zostaną przesunięte do ul. Podwale Staromiejskie. W celu ograniczenia możliwości wjazdu do SOD pojazdów nieuprawnionych wjazd będzie mógł odbywać się wyłącznie przez ul. Świętego Ducha od strony Targu Drzewnego oraz przez Targ Rybny od strony Podwala Staromiejskiego. Ponadto wakacyjny SOD obejmie także ulice na południe od ul. Długiej i Długiego Targu do Podwala Przedmiejskiego.

W rozszerzonej SOD oprócz dotychczasowych ulic znajdą się także ulice: Szeroka, Pańska, Węglarska, Świętojańska, Lawendowa, Straganiarska, Szklary, Słomiana, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Pachołów, Tobiasza, Tandeta, Różana, Szpitalna, U Furty, Targ Rybny, Warzywnicza, Tandeta, Tokarska, Minogi, Podmurze, Latarniana, a także ul. Sukiennicza na odcinku od ul. Dylinki do Kanału Raduni oraz ulice Ławnicza, Słodowników, Pocztowa, Za Murami i Zbytki. Ponadto w SOD znajdą się obszary na ulicach Sukienniczej i Na Piaskach. Do poruszania się samochodem w granicach rozszerzonej i stałej SOD konieczne jest posiadanie identyfikatora IGM. Przysługuje on mieszkańcom nieruchomości (zarówno właścicielom oraz najemcom), a także właścicielom, najemcom bądź dzierżawcom lokali użytkowych mieszczących się w SOD. - Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób pobierających identyfikatory 24-godzinne, w czasie Jarmarku Św. Dominika, czyli od 15. lipca wprowadzone zostaną limity w wydawaniu tych wjazdówek – zastrzegła Agata Lewandowska, miejski inżynier ruchu. - Chcemy ograniczyć napływ osób korzystających z samochodu, które nie mieszkają w Śródmieściu. W tym okresie nie ma tu dostępnych miejsc parkingowych, ani możliwości swobodnego poruszania się.

Identyfikatory IGM wydają: Punkt Obsługi GZDiZ przy ul. Wodopój 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 7:00 – 16:30,

Biuro Obsługi Klienta GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 7:00 – 16:30. Identyfikatory do rozszerzonej Strefy Ograniczonej Dostępności wydawane będą na okres od 24. czerwca do 1. września. Nie będą go potrzebować: osoby posiadające ważny identyfikator IGM w stałym obszarze SOD,

posiadacze aktualnej Karty Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca lub Karty Opłaty Zryczałtowanej Działalności Gospodarczej w sektorze FGM.

Zmiany w organizacji ruchu w śródmieściu z powodu prac drogowych

W okresie sezonu letniego w Śródmieściu Gdańska prowadzone będą remonty w następujących lokalizacjach: ul. Ogarna – kolejne etapy remontu oraz Tobiasza. Ewentualne pozostałe roboty, prowadzone na tym obszarze nie będą miały wpływu na organizację ruchu. Obecnie trwają prace na odcinku ul. Ogarnej, od ul. Słodowników do ul. Pocztowej. Taka organizacja ruchu powinna utrzymać się do końca wakacji.

Gdzie dowiedzieć się szczegółowo o utrudnieniach?

W związku z utrudnieniami, jakie mogą się pojawić w trakcie trwania Jarmarku Św. Dominika, zostanie uruchomiona dodatkowa, dla potrzeb tej imprezy, funkcja w aplikacji Gdańskiego Centrum Kontaktu. Funkcjonować będzie też infolinia GCK, poprzez którą mieszkańcy będą informowani o przebiegu imprezy, zmianach organizacji ruchu oraz będą mogli tam zgłaszać swoje uwagi.

