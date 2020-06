Letnie Przesilenie 2020. Kiedy przypada najdłuższy dzień w 2020 roku? Noc Kupały - jak świętowano te najkrótszą noc w roku? 20/21.06.2020

pixabay

Letnie Przesilenie 2020 otwierające astronomiczne lato już 20.06.2020. Pokrywa się niemal z nowiem Księżyca w Raku (21 czerwca 2020 r.), a także obrączkowym zaćmieniem Słońca – wszystko to czeka nas w nadchodzący weekend. Co to jest Noc Kupały i jak świętowano w Polsce i na świecie tę najkrótszą noc w roku?