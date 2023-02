Letnie wakacje dłuższe i z podziałem na turnusy? Pomysł ma przeanalizować resort edukacji

- To byłaby rewolucja, tylko trzeba na ten problem popatrzeć szeroko. Z punktu widzenia branży turystycznej, rozłożenie rozpoczęcia i końca wakacji w poszczególnych regionach na wzór ferii zimowych, byłoby korzystne – powiedział w radiu RMF FM wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Wydłużenie wakacji może być korzystne dla biznesu i wypoczywających

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy poinformował, że ministerstwo napisało pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o przeanalizowanie propozycji z punktu widzenia systemu edukacji. Resort edukacji do pomysłu jeszcze się nie odniósł. Gut-Mostowy nie ukrywa też, że propozycja wymaga szerokiej dyskusji i opinii ekspertów. Jak stwierdził, nie jest to projekt, który musi być szybko opracowany i wdrożony, z pewnością jest warty uwagi.

Propozycję przedstawiło już w ubiegłym roku Stowarzyszenie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja argumentowała, że nowe rozwiązanie poprawiłoby komfort wypoczynku. Zmniejszyłoby się natężenie ruchu turystycznego w jednym czasie, byłby mniejsze kolejki i korki w miejscowościach turystycznych. Natomiast polepszyłaby się dostępność do usług noclegowych i gastronomicznych.