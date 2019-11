Liany i dzikie zwierzęta w Centrum Handlowym Manhattan w Gdańsku. Impreza promująca film "Jumanji" [ZWIASTUN]

Jedną z największych atrakcji imprezy będzie wielkoformatowa gra "Jumanji" (5x5 m), w której dzieci wcielają się w awatary różnych postaci (z drużyn: strusiów, hipopotamów, białych niedźwiedzi i małp). Następnie przebierają się w kostiumy i mogą wyruszyć na wyprawę przez dziką dżunglę. Czeka je tam mnóstwo niespodzianek i niebezpieczeństw. Grupa, która jako pierwsza dojdzie do środkowego pola z napisem „Jumanji”, wygrywa.

Ale to nie koniec atrakcji. Podczas imprezy będzie można sprawdzić swoją sprawność na dmuchanym torze przeszkód - dzieci znajdą się nad dziką Amazonką, a ich zadaniem będzie przejście przez most. Pojawi się też strefa PlayStation Jumanji. Uczestnicy zabawy będą mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z… bardzo niebezpiecznym wężem oraz pomalować buzie na stanowisku wizażu. Impreza potrwa od godz. 11 do 18. Wstęp wolny.