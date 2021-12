Lider, który nie chce nim być. Problemy Wiktora Kułakowa. Zdunek Wybrzeże Gdańsk nie mogło na niego liczyć w ważnych meczach

Wiktor Kułakow - lider niespełniony

Skupmy się na Wiktorze Kułakowie, który miał być liderem Zdunek Wybrzeża. I faktycznie nim był, bo jednak osiągnął najwyższą średnią punktu na bieg spośród wszystkich zawodników gdańskiego zespołu. Ale średnia 2,167 nikogo na kolana nie rzuciła - dało mu to dopiero siódme miejsce w klasyfikacji eWinner 1. Ligi. Dla porównania - sezon wcześniej rozgrywki zakończył na drugim miejscu wśród najskuteczniejszych ze średnią 2,361 punktu na wyścig.

W przekroju całego sezonu trudno mieć oczywiście wielkie pretensje do Rosjanina, wszak w wielu meczach to na jego barkach spoczywał ciężar zdobywania punktów. On zawodził najmniej, natomiast ewidentnie nie radził sobie na trudnych, wymagających torach oraz w przypadku, gdy spotkanie było zacięte do samego końca.

Pierwszy przykład z brzegu. Mecz fazy play-off z Cellfast Wilkami Krosno na torze w Gdańsku. Po czternastu wyścigach był remis 42:42, a więc wystarczyło jakiekolwiek biegowe zwycięstwo, by Wybrzeże pokonało rywala. Jakub Jamróg dojechał do mety pierwszy, ale Kułakow zawiódł na całej linii - był ostatni.