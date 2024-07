Lidl rozpoczyna promocję na akcesoria kuchenne: „Lato pełne smaków”.

Lato pełne smaków

Jesteśmy w środku gorącego, upalnego lata. Choć wysokie temperatury powietrza – nie rozpieszczają, nie oznacza to, iż nie możemy rozpieścić naszego podniebienia. W każdym z nas kryje się szef kuchni wprost z programu Masterchef, bądź z kuchni samego Gordona Ramseya. Jednak, aby tworzyć wysokiej klasy dania, każdy szef potrzebuje najlepszej jakości sprzętu. Wychodząc naprzeciw kulinarnym potrzebom swoich klientów – sieć sklepów Lidl, przygotowała specjalną promocję: „Lato pełne smaków”. Od 1 sierpnia we wszystkich sklepach Lidl w całej Polsce, będzie można zakupić wysokiej klasy sprzęt do gotowania i pieczenia oraz wszelkie potrzebne akcesoria kuchenne, by móc uczynić Twoje gotowanie prostym, szybkim i praktycznym zajęciem.

Sprzęt kuchenny dobrej jakości

Od 1 sierpnia w asortymencie Lidla, będą dostępne rozmaite sprzęty pomocne w gotowaniu, pieczeniu i przygotowywaniu wyśmienitych posiłków i dań. W promocji od 1 sierpnia będzie można znaleźć między innymi: