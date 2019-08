Lifting trójmiejskich szkół. Remonty, ale i nowe placówki

- To będzie jedna z największych szkół w Gdańsku, oprócz sali gimnastycznej, budynki powstają całkowicie w technologii drewnianej - mówi nam Włodzimierz Bartosiewicz , dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ubiegłym tygodniu rozstrzygnęła przetargi dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Porębskiego, gdzie znajduje się osiedle - do szkoły, a także na zagospodarowanie zielonego terenu miejskiego, znajdującego się pomiędzy powstającą szkołą i już funkcjonującym przedszkolem.

Co ważne, centrum będzie bardzo dobrze skomunikowane, gdyż niemal pod samą szkołę będzie podjeżdżał tramwaj z Nowej Bulońskiej, a w przyszłości również z kierunku ul. Havla.

To bardzo istotna inwestycja dla tej części miasta, która jest dynamicznie otaczana z niemal każdej strony przez osiedla mieszkaniowe.

Urzędnicy z gdańskiego magistratu wskazują, że na sierpień zaplanowano procedurę odbioru. Koszt budowy całego kompleksu szkolnego to ok. 80 mln zł.

Remonty w Gdańsku

Wakacje to też czas inwestycji w poprawę warunków w gdańskich szkołach. Polegają one głównie na dostosowaniu pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni specjalistycznych, w tym m.in. sal językowych, pracowni chemicznych, fizycznych, czy biologiczno-geograficznych. Remontowane są również szatnie, sanitariaty i biblioteki, powstają place zabaw.

- Prowadzone prace modernizacyjne w wakacje związane są z dostosowaniem obiektów szkolnych do potrzeb wynikających z reformy systemu oświaty. Powstaną także nowe boiska szkolne, rozpoczęta zostanie modernizacja basenu przyszkolnego oraz rozpoczęte zostaną prace w zakresie termomodernizacji obiektów - wyjaśnia Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska.

- W 2019 roku prace mające na celu dostosowanie pomieszczeń do reformy oświaty przeprowadzone zostaną łącznie w 23 obiektach, za kwotę 18 mln zł. W 2020 roku przewiduje się kontynuację prac w 9 placówkach na szacowaną wartość około 12 mln zł - informuje Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.