Liga Europy. Lechia zagrała znakomity mecz! Biało-zieloni lepsi od Broendby IF [zdjęcia]

- To jest najważniejszy mecz dla miasta, klubu i kibiców. Chcemy go wygrać – mówił Flavio Paixao, kapitan biało-zielonych.

- Jesteśmy gotowi wyeliminować Broendby – wtórował mu Patryk Lipski, pomocnik gdańskiego zespołu.

Obaj piłkarze nie znaleźli się w podstawowym składzie na ligowy mecz z ŁKS, ale przeciwko duńskiej drużynie już zagrali. I wraz z kolegami pokazali, że te wszystkie zapowiedzi, to nie były słowa rzucane na wiatr. Wprawdzie na początku spotkania przed świetną szansą stanął Simon Hedlund, który nie trafił w bramkę z bardzo dobrej pozycji, ale potem to podopieczni trenera Piotra Stokowca przejęli inicjatywę. Można powiedzieć, że to była koncertowa pierwsza połowa w wykonaniu biało-zielonych. Lechia prezentowała jakość piłkarską, pewnie przerywała akcje doświadczonych rywali na europejskich boiskach i wyprowadzała szybkie ataki, które siały popłoch w defensywie czwartej drużyny duńskiej ekstraklasy. Sygnał do ataku dał rozgrywający bardzo dobry mecz Karol Fila, który huknął z dystansu, ale skuteczną interwencją popisał się Marvin Schwabe. Później bramkarza gości próbował lobować Flavio Paixao, a Lukas Haraslin w świetnej sytuacji nie trafił w bramkę. Gdańszczanie grali w sposób bardzo mądry, a ponad 25 tysięcy kibiców mogło być dumnych z postawy zespołu. W zespole rywali słabo prezentowali się środkowi obrońcy Hjortur Hermannsson oraz Paulus Arajuuri i aż prosiło się o to, aby wykorzystać, któryś z ich błędów. Wreszcie w 25 minucie Daniel Łukasik przytomnie przerzucił piłkę na lewe skrzydło, tam Żarko Udovicić odegrał piłkę do Filip Mladenovicia, który został sfaulowany w polu karnym przez Kevina Mensaha. Szkocki arbiter John Beaton bez wahania wskazał na jedenasty metr, a pewnym egzekutorem rzutu karnego był Flavio Paixao. Lechia kontrolowała sytuację na boisku i szukała okazji do podwyższenia wyniku. Taką miał Paixao, ale po jego strzale głową futbolówka przeleciała tuż obok bramki. W doliczonym czasie gry pokazał się słabo grający do tej pory Kamil Wilczek, ale całą sytuację uratował świetną interwencją Dusan Kuciak.